Pátzcuaro, Mich.- Miércoles 11 de marzo de 2026.- La noche de este miércoles se reportó que sujetos desconocidos quemaron vehículos sobre el kilómetro 17 la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, en las inmediaciones de la desviación a Zirahuén, informaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que varios automovilistas alertaron al número de emergencias sobre dos camionetas atravesadas sobre dicha vialidad, las cuales fue incendiadas por delincuentes, esto en las cercanías del puente de Estación de Ajuno, dentro de municipio de Pátzcuaro.

Hasta el lugar se desplazaron elementos policiales para restablecer el orden y la seguridad en la zona, además los bomberos apoyaron para sofocar la lumbre.

Cabe recordar que durante la tarde, unos agentes de la Guardia Civil (GC) fueron emboscados por sujetos armados en paraje serrano de la región de Salvador Escalante, en los límites con Pátzcuaro, hecho que dejó un oficial lesionado.

Las unidades calcinadas

•⁠ ⁠Pick up doble cabina.

•⁠ ⁠Camioneta de redilas, con placas MZ9560C.