Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- La nueva planta potabilizadora de Morelia garantizará el suministro de agua potable para las familias de la zona poniente de la ciudad, como las que viven en el fraccionamiento Villas del Pedregal, Villa Magna, Lomas de la Maestranza, Villas de la Loma, y cubrirá las necesidades del nuevo hospital del IMSS, informó la coordinadora general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), Olivia Cazarez Arreola.

El proyecto se trabaja en conjunto con el Ayuntamiento de Morelia y la Federación, a través de la delegación Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Contempla la capacidad para potabilizar 250 litros por segundo, suficientes para cubrir las necesidades hídricas que este cuadrante de la ciudad.

“Buscamos garantizar el acceso al agua potable para todas las familias, especialmente en esta zona porque es la que más crecimiento ha tenido durante las últimas décadas”, señaló la funcionaria.

Del agua que se potabilizará en la nueva planta, 150 litros por segundo serán destinados para uso urbano, mientras que 100 litros por segundo serán suministrados al acuaférico de Morelia, lo que impulsará la recuperación de los mantos acuíferos al reducir la extracción de agua de pozos.

Por último, la titular de la Ceac adelantó que los procesos técnicos y administrativos para la consolidación del proyecto se encuentran en curso, por lo que se espera que próximamente arranque la construcción de la obra.