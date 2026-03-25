epalcatepec, Mich.- 25 de marzo de 2026.- Una mujer fue asesinada a balazos en su domicilio ubicado en la colonia Canta Ranas, perteneciente al municipio de Tepalcatepec. Según los primeros reportes el responsable sería la pareja sentimental de la víctima.

Por los datos recabados en la cobertura noticiosa se pudo establecer que el crimen se registró durante la madrugada de este martes, en un inmueble de la calle 16 de Septiembre, donde el hombre y la mujer sostuvieron una fuerte discusión.

En determinado momento el masculino, presuntamente intoxicado, tomó un arma de fuego y la apunto en contra de la mujer identificada como Graciela R., acto seguido le disparó en al menos tres ocasiones privándola de la vida.

El enfurecido tipo se dio a la fuga, mientras que algunas personas al percatarse de lo ocurrido solicitaron ayuda al servicio de emergencias. Para cuando llegaron las autoridades Graciela ya había perecido.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran los correspondientes actos de investigación, que permitan el esclarecimiento de los hechos y la captura del homicida.