Michoacán, MX., 9 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones implementadas para combatir el tráfico de drogas, en el estado de Michoacán, elementos de la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de un binomio canino, aseguraron dos kilos de metanfetamina ocultos en cajas de y envolturas de dulces.

Derivado de inspecciones aleatorias a una empresa de mensajería ubicada en el municipio de Morelia, agentes de seguridad, con el apoyo de un binomio canino entrenado para la detección de narcóticos, realizaron un recorrido por los diferentes envíos y áreas del establecimiento.

Resultado del operativo, el binomio canino realizó un marcaje positivo en cajas y bolsas de dulces comprimidos, y al realizar una inspección más minuciosa, en el interior se localizaron cuatro paquetes confeccionados en plástico que contenían en su interior una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso total aproximado de dos kilos.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Púbico correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades legales pertinentes.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera coordinada para inhibir el contrabando de drogas, fortalecer los controles en empresas de mensajería y proteger la salud de la población.