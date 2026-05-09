Morelia, Mich.- 09 de mayo de 2026.- Un hombre sin vida, maniatado y con visibles huellas de violencia, fue localizado la tarde de este sábado en calles del fraccionamiento Villas Oriente, al oriente de la capital michoacana, trascendió en la labor periodística.

El hallazgo se registró sobre la calle Margarita Urueta, entre la calle Concepción Sada, donde vecinos reportaron la presencia de una persona tirada y en avanzado estado de descomposición, por lo que al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos.

Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades procedieron al acordonamiento de la zona para preservar los indicios. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima corresponde a un masculino en calidad de desconocido, quien estaba atado y vestía una chamarra color azul.

Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado emprendió las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que pueda ser identificado por sus familiares.

AGENCIA RED 113