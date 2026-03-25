Hidalgo, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- En el marco de las Jornadas Regionales de Atención a Personas Migrantes y sus Familias, la Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 35 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y 30 tarjetas Orgullo Migrante a las y los beneficiarios de los municipios de Irimbo, Hidalgo y Epitacio Huerta.

El titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que el programa Refami permite que personas adultas mayores se reencuentren con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos, luego de años sin poder verse.

“El programa Refami representa la oportunidad de volver a abrazar a quienes migraron en busca de mejores oportunidades; desde el Gobierno de Michoacán seguimos trabajando para que más familias puedan reencontrarse y fortalecer sus vínculos”, señaló el funcionario.

Asimismo, durante el evento se entregaron 30 tarjetas Orgullo Migrante, las cuales brindan acceso a descuentos y beneficios en diversos servicios, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para reconocer la contribución de las y los migrantes michoacanos al desarrollo de la entidad.

Las Jornadas Regionales de Atención a Personas Migrantes y sus Familias tienen como objetivo acercar los programas y servicios de la Secretaría del Migrante a distintas regiones del estado, así como brindar orientación y acompañamiento directo a las familias migrantes.

Con estas acciones, la Secretaría del Migrante refrenda su compromiso de fortalecer el bienestar y la reunificación de las familias migrantes michoacanas.