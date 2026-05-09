Morelia, Michoacán, 9 de mayo de 2026.- Con gran entusiasmo, espíritu deportivo y convivencia internacional, este viernes concluyó el Mundial de Fútbol de Policías y Bomberos 2026, donde Michoacán se consolidó como campeón absoluto al obtener el primer lugar en las ramas femenil y varonil.

En la final femenil, la selección de Michoacán venció 4 goles a 2 al representativo de Guanajuato, mientras que en la rama varonil el equipo michoacano se impuso 2 por 0 frente a Guatemala, logrando así el doble campeonato de esta edición internacional.

Como subcampeones del torneo quedaron Guatemala en la categoría varonil y Guanajuato en la femenil; mientras que el tercer lugar fue para Rumanía y Panamá en la rama femenil.

Durante los cinco días de actividades, equipos provenientes de distintos países y estados participaron en encuentros deportivos celebrados en diversas sedes, en un ambiente de respeto, disciplina, compañerismo y hermandad entre corporaciones policiales y cuerpos de emergencia.

Además del aspecto competitivo, este mundial permitió fortalecer la convivencia internacional, así como mostrar la riqueza cultural, turística y la hospitalidad de Michoacán a las delegaciones visitantes.

Con este evento, la entidad se consolida como sede de encuentros internacionales que promueven el deporte, la unión institucional y la construcción de lazos entre quienes diariamente trabajan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.