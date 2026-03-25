Morelia, Michoacán; 24 de marzo de 2026.- El equipo de deporte adaptado del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) logró una sobresaliente participación en Piedras Negras, Coahuila, al conquistar 56 medallas dentro del Primer Campeonato Nacional para Personas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral.

El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con el impulso al deporte incluyente como motor para el desarrollo de nuevos talentos.

Dentro de la delegación, Michell Rodríguez se consolidó como la figura más destacada del representativo, al conquistar seis medallas de oro en su categoría, sobresaliendo incluso frente a competidoras de mayor edad, lo que confirma su proyección como una de las promesas del deporte adaptado.

“Sin duda, Michell se posiciona como una de las grandes exponentes del equipo. Además, en paranatación logramos mejorar marcas en distintas pruebas, lo cual nos permite llegar en óptimas condiciones a la Paralimpiada Nacional Conade 2026”, destacó el entrenador Héctor Román Jiménez.

En Deportistas Especiales se obtuvieron 16 medallas de oro, 3 de plata y 3 bronces; mientras que en Parálisis Cerebral fueron: 28 de oro, 3 de plata y 3 de bronce en paranatación.

Como parte de su calendario, la próxima participación del equipo será en el Primer Circuito de Paranatación, programado del 22 al 26 de abril en la alberca “Aquiles Serdán” del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Ceder) de la capital michoacana.