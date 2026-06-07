Peribán, Mich.- 07 de junio de 2026.- Sin vida, desnudo y dentro de una zanja de una huerta de aguacate de la comunidad de Los Pastores, perteneciente a este municipio de Peribán, fue localizado un hombre que presuntamente ebrio cayó desde la azotea de su vivienda, la mañana de este domingo.

De acuerdo con datos recabados en la cobertura noticiosa, se pudo conocer que el ahora occiso respondía en vida al nombre de Jorge Alberto V., de 35 años de edad, originario de San Francisco Peribán y vecino de la comunidad Los Pastores.





Trascendió en el sitio por parte de familiares, que el individuo llegó a su domicilio en la madrugada, mismo que se desvistió y se acostó con su pareja sentimental a quien invitó a tomar, pero ella no aceptó y él se subió a la planta alta del domicilio.

Fue alrededor de las 07:00 horas, cuando la mujer lo buscó y se percató que estaba tirado bocabajo dentro de una zanja de la huerta de aguacate que se encuentra en la parte trasera de la vivienda, con un severo golpe en la cabeza. De inmediato pidió auxilio de sus familiares, quienes a su vez solicitaron la presencia de la policía comunal de San Francisco y a los paramédicos de Protección Civil, los cuales nada pudieron hacer por Jorge Alberto.

Minutos más tarde, arribó el personal interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado con base en Los Reyes, para realizar las primeras investigaciones del caso y ordenaron que el cuerpo fuera enviado al Servicio Médico Forense de Uruapan para que le realizarán la necropsia de rigor.

AGENCIA RED 113