Morelia, Michoacán a 7 de junio de 2026.- El PRD Michoacán nombró a su dirigente estatal, Octavio Ocampo, como promotor de La Grandeza de Michoacán , una tarea que consistirá en recorrer las regiones del estado para escuchar a la ciudadanía, recoger sus propuestas y construir una agenda cercana a las necesidades de las familias michoacanas. Al aceptar la responsabilidad, Ocampo afirmó: “Vamos a recorrer cada comunidad para construir, entre todas y todos, las soluciones que necesita nuestra gente.

La propuesta es clara: la grandeza de Michoacán debe garantizar que las personas vivan mejor”.

Además, expresó que está preparado para iniciar esta nueva etapa: “Con humildad, pero también con valor, gallardía y firmeza, les digo que estoy listo. Estoy listo para trabajar por la recuperación de la grandeza de Michoacán” .

El dirigente estatal señaló que este proyecto busca recuperar la cercanía con la población y fortalecer la participación ciudadana. En su mensaje, destacó que el futuro del estado depende de escuchar a quienes viven y trabajan en cada comunidad. “Ha llegado la hora de volver a caminar con las y los michoacanos. Ha llegado la hora de levantar la cabeza, de sentirnos orgullosos de ser perredistas, de recuperar la dignidad, la esperanza y la grandeza de Michoacán” , expresó ante la militancia y los liderazgos reunidos de los 113 municipios de la entidad.

“Tiene que ser él”: Araceli Saucedo encomienda a Octavio recorrer Michoacán

Al destacar su trayectoria, capacidad de organización y cercanía con la ciudadanía, la senadora de la República, Araceli Saucedo , encomendó a Octavio Ocampo encabezar el recorrido estatal del proyecto La Grandeza de Michoacán . Frente a la militancia y los liderazgos del partido, expresó: “Quiero pedirle a nuestro amigo Octavio que sea él, queridas amigas y amigos, quien recorra Michoacán; que sea él quien sea el promotor de la Grandeza de Michoacán” . La legisladora añadió que el objetivo es llevar un mensaje positivo a cada región del estado: “Querido amigo, quiero que lleves este mensaje esperanzador, porque sí hay de otra para salir adelante en nuestro estado, y serás tú quien nos ayude a promover, a caminar y a llevar el estandarte de la familia perredista por todo Michoacán” .

La senadora reconoció el trabajo político y la trayectoria de Octavio Ocampo, a quien describió como un dirigente cercano a la gente, con experiencia y capacidad de organización. Además, destacó que el PRD Michoacán cuenta con una dirigencia que ha logrado mantener la unidad del partido y fortalecer su presencia en el estado. “Tenemos a un líder de a pie, un líder que camina, un líder que recorre, pero sobre todo un líder que escucha” , afirmó.

Durante el encuentro también participó el alcalde de Huetamo y coordinador de las y los presidentes municipales del PRD, Pablo Varona , quien destacó el liderazgo de Octavio Ocampo y refrendó el respaldo de los gobiernos municipales emanados del partido. “Cuenta con todo el apoyo y respaldo de todos los militantes de Michoacán, de nuestros presidentes municipales y hasta el rincón donde haya un perredista. Ahí te vamos a acompañar porque la grandeza de Michoacán está en todos nosotros” , señaló.

La secretaria general del PRD Michoacán, Verónica García Reyes , delineó las tareas que integrarán el proyecto Por la Grandeza de Michoacán , enfocado en fortalecer la presencia territorial del partido, abrir espacios para las juventudes, impulsar la participación ciudadana y mantener un diálogo permanente con los distintos sectores sociales del estado.

En el acto también estuvieron presentes las y los dirigentes del PRD de distintas entidades del país que integran el bloque nacional del partido. A nombre de ellos, Nora Arias , dirigente del PRD Ciudad de México, expresó su respaldo al trabajo realizado en Michoacán y reconoció la conducción de Octavio Ocampo. “Reconocemos en Octavio Ocampo a un dirigente comprometido, trabajador y que ha garantizado la unidad, el diálogo y el fortalecimiento del PRD Michoacán. Con liderazgos como el suyo, el PRD sigue vivo, fuerte y cercano a la gente” , afirmó.

El encuentro contó con la presencia de las y los dirigentes del bloque nacional del PRD, con representación de Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Sonora y Zacatecas, quienes refrendaron su respaldo al proyecto Por la Grandeza de Michoacán y al liderazgo de Octavio Ocampo.