Morelia, Mich.- Domingo 07 de junio de 2026.- Un tractocamión ardió en llamas durante el mediodía de este domingo en el patio de maniobras del Grupo Ortiz, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la ciudad de Morelia, hecho que también alcanzó a perjudicar parcialmente la caja de otro tráiler.

Autoridades policiales y de rescate informaron lo anterior, las cuales agregaron que no hubo personas lesionadas. La mancionada área de estacionamiento está a la orilla del Circuito Adolfo López Mateos, cerca de la avenida Madero Poniente.

Al sitio acudieron los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes sofocaron la lumbre. El tractocamión quemado terminó convertido en chatarra calcinada. Las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

AGENCIA RED 113