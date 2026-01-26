Con el objetivo de fortalecer la creatividad, la identidad cultural y las habilidades artesanales de las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) del país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), realizó el primer concurso “El Arte del Juguete Mexicano”.

En esta primera edición participaron 125 personas privadas de la libertad —120 hombres y cinco mujeres— provenientes de los 14 CEFERESOS, quienes presentaron juguetes elaborados bajo criterios previamente definidos y evaluados por un jurado calificador integrado por profesionales de reconocido prestigio y trayectoria en el ámbito cultural.

Durante su mensaje, el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó que este concurso representa mucho más que una convocatoria creativa, ya que cada juguete elaborado es reflejo de un proceso de aprendizaje, disciplina y esfuerzo. Señaló que este tipo de trabajos artesanales, realizados con alto criterio e ingenio, evidencian el talento existente en los centros penitenciarios, el cual debe ser visibilizado y fortalecido mediante acciones institucionales.

Subrayó que, cuando se brindan oportunidades reales de capacitación y autoempleo, se fortalecen habilidades que contribuyen a la construcción de autoestima y generan condiciones para una reinserción social digna y productiva. Asimismo, reconoció la participación del jurado calificador, cuya experiencia y compromiso fortalecieron la transparencia y el prestigio del certamen, y reiteró el compromiso institucional de continuar impulsando programas y estrategias que confirmen que la seguridad y la reinserción social avanzan de manera conjunta.

El jurado calificador consideró la técnica empleada y otorgó especial relevancia a la elaboración de juguetes tradicionales realizados con técnicas artesanales y materiales típicos como madera, pasta y otros propios de cada región, respetando las prácticas culturales locales.

También se evaluaron el diseño original inspirado en la cultura mexicana, los elementos innovadores incorporados, el uso de materiales reciclados, así como el carácter simbólico de cada pieza, la cual debía representar una historia, un valor o un elemento de la identidad mexicana, tanto desde la experiencia individual como desde el contexto de cada centro penitenciario.

Entre los requerimientos técnicos se estableció que los juguetes participantes no debían exceder los 40 por 40 centímetros, debían elaborarse con materiales reciclables o naturales, no contener piezas peligrosas ni sustancias tóxicas o inflamables, y cumplir con la condición de ser funcionales, seguros y recreativos.

El primer lugar fue otorgado al juguete “Turbollita”, elaborado en el CEFERESO No. 15 “CPS Chiapas”; el segundo lugar correspondió al juguete “Tractorín”, del CEFERESO No. 8 “Nor-Poniente”; y el tercer lugar fue para la avioneta “El inicio de un vuelo”, del CEFERESO No. 4 “Noroeste”.

Además, se entregaron cuatro menciones honoríficas y una mención especial, como reconocimiento al talento y la dedicación de las personas participantes.

El jurado contó con la participación de la directora de Promoción e Investigación de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Adriana Hernández Ocampo; un representante de la Secretaría de Cultura, Leodegario Gerónimo Ramírez; y el director del Museo del Juguete Antiguo México, Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita.

Con estas acciones, la SSPC reafirma su compromiso de promover la creatividad, la identidad cultural y las habilidades artesanales como herramientas fundamentales para una reinserción social efectiva.