Morelia, Mich. – El Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM), en representación de una coalición histórica que integra a los sectores económicos más importantes de Michoacán —incluyendo a Amigos Empresarios de Michoacán, la industria de la Construcción, el sector Hotelero y Restaurantero, la industria del Transporte, productores Mezcaleros, diversas Asociaciones de Profesionistas entre otras asociaciones empresariales — emite un enérgico posicionamiento frente a la problemática de movilidad que atraviesa la zona sur de la capital.

Como representantes del motor económico del estado y de diversos municipios, manifestamos que la actual infraestructura de la Avenida Juan Pablo II ha dejado de ser funcional para convertirse en un riesgo civil y un obstáculo para la productividad.

CRISIS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Hacemos una denuncia pública sobre el peligro que representan los actuales reductores de velocidad (topes) instalados en las inmediaciones de las glorietas de Altozano. Estos obstáculos físicos están bloqueando el paso eficiente de ambulancias y unidades de bomberos, donde cada segundo es vital. La falta de un carril de emergencia y la obligatoriedad de frenado total en pendientes pone en riesgo la vida de los ciudadanos ante cualquier contingencia médica o siniestro. INCREMENTO DE SINIESTRALIDAD

Contrario a la intención de las autoridades, el diseño actual ha disparado el índice de accidentes. El sector transporte y los colegios de profesionistas advierten que detener el flujo vehicular en pendientes pronunciadas bajo condiciones climáticas adversas (lluvia y neblina recurrentes en la zona) es una negligencia técnica que resulta en choques por alcance y derrapes diarios. AFECTACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

La comunidad empresarial, desde los restauranteros hasta los constructores que operan en el estado, reporta pérdidas por logística y daños mecánicos constantes en sus flotas. No podemos permitir que una zona de alta inversión y desarrollo como Altozano se vea asfixiada por soluciones de movilidad rudimentarias que no corresponden a una ciudad moderna.

DEMANDAS Y ALTERNATIVAS

Exigimos al Ayuntamiento de Morelia y a las dependencias de movilidad competentes:

Retiro inmediato de los reductores de impacto y su sustitución por tecnología de vibradores de concreto y señalética luminosa.

Habilitación de corredores prioritarios para servicios de emergencia.

Mesa técnica de trabajo con nuestros expertos en construcción y movilidad para rediseñar los nodos de conflicto sin afectar la fluidez comercial.

“La seguridad de los michoacanos y la competitividad de nuestra capital no pueden ser sacrificadas por decisiones de infraestructura sin sustento técnico.”

ATENTAMENTE,

Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM)