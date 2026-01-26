La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, como resultado de las condiciones meteorológicas adversas registradas durante el fin de semana, el Sistema Nacional de Protección Civil mantuvo en operación permanente los protocolos de monitoreo, prevención y atención en las entidades con mayor exposición al fenómeno. Gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, se mantuvo un saldo blanco y sin reportes de afectaciones significativas.

Durante el sábado 24 de enero se presentaron afectaciones puntuales al suministro eléctrico en los estados de Chihuahua, Baja California Sur y Durango, mismas que fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conforme a los protocolos de continuidad operativa. En Baja California Sur, particularmente en los municipios de La Paz y Los Cabos, se registraron anegamientos ligeros, arrastre de material pétreo, crecida de arroyos, algunos vehículos varados y filtraciones de agua en el Hospital General del IMSS, sin que estas situaciones representarán riesgo estructural ni interrupción crítica de servicios médicos.

En Sinaloa se reportaron anegamientos ligeros en los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome y Juan José Ríos, mientras que en Zacatecas se registró el desprendimiento de dos lonas de espectaculares, sin afectaciones a la población.

En cuanto a las lluvias, los acumulados máximos en 24 horas alcanzaron 50 mm en el municipio de Durango, con un umbral de 74 mm; 46 mm en Culiacán, Sinaloa, con un umbral de 128 mm, y 37 mm en Álamos, Sonora, con un umbral de 103 mm, lo que permitió que las precipitaciones se mantuvieran por debajo de los niveles críticos.

De manera paralela, se registró caída de nieve en Chihuahua en los municipios de Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza, así como en La Rosilla, municipio de Guanaceví, en Durango, y en Yécora, Sonora, durante la madrugada.

Las temperaturas mínimas del sábado alcanzaron valores de -3.0 °C en la estación La Rosilla y -2.0 °C en Navíos Viejos, en Durango, así como -3.0 °C en la estación José Antonio Alzate, en el Estado de México, lo que fue atendido mediante la activación de protocolos de protección a población vulnerable en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Para el domingo 25 de enero, las precipitaciones registradas entre las 08:00 y las 13:00 horas se mantuvieron en niveles bajos, con 4 mm en Guachochi, Chihuahua, cuyo umbral es de 67 mm; 1 mm en Jiménez, Coahuila, con umbral de 110 mm, y 1 mm en Padilla, Tamaulipas, con umbral de 111 mm, sin generar afectaciones. No obstante, continuó la caída de nieve en Praxedis G. Guerrero y Juárez, en Chihuahua; en el municipio de Nava, Coahuila, y en Fronteras, Sonora, lo que motivó el reforzamiento de las medidas preventivas.

Las temperaturas mínimas descendieron hasta -7.0 °C en la estación Cabeceras, en Coahuila; -5.0 °C en la estación Sardinas, en Durango, y -4.6 °C en la estación Constitución de 1857, en Baja California.

Durante todo el periodo, la Comisión Federal de Electricidad trabajó de manera ininterrumpida en el restablecimiento del suministro eléctrico, mientras que la Guardia Nacional implementó cierres preventivos de tramos carreteros con presencia de nieve y aguanieve para garantizar la seguridad de los usuarios. De forma paralela, las autoridades estatales y municipales realizaron labores de desazolve de alcantarillado, limpieza y reapertura de vialidades.

En Baja California Sur se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para fortalecer la coordinación interinstitucional. En el estado de Coahuila, como medida de protección ante las bajas temperaturas, el día de hoy se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto.

Las autoridades locales mantienen vigentes los protocolos de atención prioritaria, habilitando espacios de albergue para resguardar a la población más vulnerable, donde se les proporciona valoración y atención médica inmediata; de manera complementaria, se han intensificado las acciones en campo mediante la distribución de cobijas y bebidas calientes durante las noches.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de la evolución de estos sistemas meteorológicos. Gracias a la actuación anticipada y a la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, los efectos del evento fueron mitigados, no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas, y se preservó la seguridad y continuidad de los servicios esenciales para la población.