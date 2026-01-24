Con el objetivo de fortalecer las capacidades teóricas y operativas del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), se impartió la conferencia “Combate a la delincuencia organizada en México”, a cargo del secretario general académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Sergio Suárez Daza.

La directora general de Profesionalización del SPF, Edith Araceli Rodríguez Navarro, subrayó que el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Moreno Montaño, es un firme impulsor de la capacitación y formación policial, convencido de que la preparación académica y técnica del personal es fundamental para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y conducida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su ponencia, Suárez Daza realizó un análisis jurídico, financiero y operativo del fenómeno criminal, y explicó que la delincuencia organizada debe abordarse más allá de un enfoque estrictamente jurídico, al tratarse de un fenómeno social, económico y político cuya principal amenaza es la afectación directa a la seguridad del Estado.

Asimismo, detalló que el marco legal mexicano en esta materia se encuentra alineado con instrumentos internacionales, como las Convenciones de las Naciones Unidas de Palermo, Viena y Mérida, las cuales obligan al Estado mexicano a combatir delitos como el terrorismo, su financiamiento, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la corrupción.

El especialista subrayó que la delincuencia organizada no se limita a los delitos contra la salud, sino que comprende un amplio catálogo de conductas ilícitas, entre ellas el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión, la pornografía infantil, los delitos financieros y el lavado de activos, muchos de los cuales se realizan mediante empresas fachada, asociaciones civiles o esquemas aparentemente legales.

En este contexto, destacó que un combate efectivo requiere labores de inteligencia orientadas a desarticular las estructuras financieras y operativas de estos grupos, y no únicamente la detención de operadores de bajo nivel.

El ponente enfatizó que el dinero constituye el eje central de la delincuencia organizada, por lo que herramientas como la extinción de dominio resultan fundamentales para debilitar su capacidad económica y afectar de manera directa a las organizaciones criminales.

Esta actividad académica reviste especial relevancia, ya que el SPF desempeña funciones como policía complementaria, lo que exige una mayor preparación, conocimiento jurídico y capacidad de análisis para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad.

La SSPC refrenda su compromiso con la capacitación permanente como eje estratégico para consolidar una corporación sólida, confiable y preparada para contribuir a la seguridad y a la construcción de la paz en el país.