Apatzingán, Mich.- 24 de enero de 2026.- La madrugada de este sábado, autoridades municipales localizaron el cuerpo sin vida de un hombre “encobijado” en una zona rural de Apatzingán, lugar donde apenas un día antes fue encontrado otro masculino en circunstancias similares, situación que ya es analizada por las instancias correspondientes.

El hallazgo fue cuando elementos de la Policía Municipal realizaban patrullajes de vigilancia sobre caminos de terracería. Fue en las cercanías del Rancho El Pelón donde los uniformados detectaron a una persona tirada sobre el camino, la cual ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo, que permanece en calidad de desconocido, se encontraba en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con el reporte oficial, estaba envuelto en sábanas y sujeto con agujetas de color negro.

En el área también fue localizada una playera con diseño pixelado, similar a las utilizadas en indumentaria de tipo militar.

De manera relevante, en ese mismo sitio, durante la mañana del viernes, fue localizado otro hombre sin vida, quien se encontraba envuelto en cobijas y presentaba evidentes signos de violencia. En ambos casos, las víctimas portaban ropa camuflajeada y fornituras con apariencia militar, por lo que las autoridades investigan si se trata de hechos vinculados entre sí.

Tras el reporte, el área fue asegurada por los cuerpos de seguridad, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes establecieron un perímetro de resguardo.