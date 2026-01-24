Zamora, Michoacán, 24 de enero de 2026.- La puesta en operación de tres nuevos colectores de aguas residuales en el municipio de Zamora permite sanear ahora el 58 por ciento de las aguas de la cuenca del río Duero, destacó la coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Olivia Cázares Arreola.

Los colectores Romero Guzmán, La Rinconada y El Sauz de Abajo, que suman más de 15 mil metros de tubería, tienen la capacidad de conducir 261 litros de agua por segundo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zamora Norte, lo que representa un incremento del 30 por ciento en la capacidad de saneamiento de la cuenca, para beneficio directo de más de 84 mil habitantes.

Con esta obra, la cobertura de saneamiento en la cuenca del río Duero

pasa del 28 al 58 por ciento, con lo que se acerca al objetivo de sanear el 100 por ciento de las aguas.

Olivia Cázares enfatizó que las obras, construidas con una inversión 100 por ciento estatal de 120 millones de pesos, fueron ejecutadas sin contraer deuda pública, en un ejercicio de responsabilidad financiera por parte del Gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.

“Zamora es el primer municipio en sanear el 100 por ciento de sus aguas, lo que sienta un precedente del modelo que vamos a seguir para el resto de municipios de Michoacán”, expuso.

El colector Romero Guzmán cuenta con 6 mil 653 metros de tubería y capacidad para 23 litros por segundo; el de La Rinconada, con 3 mil 769 metros y capacidad para 234 litros por segundo; y El Sauz de Abajo, con 4 mil 599 metros y capacidad para 3.9 litros por segundo.