La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de fraudes mediante el envío de multas de tránsito apócrifas por medio de mensajes de texto SMS.

Los mensajes enviados vía SMS suelen utilizar un tono urgente y amenazante, en el que advierten sobre recargos, sanciones adicionales o consecuencias administrativas si no se realiza el pago de una multa de tránsito de manera inmediata. Esta presión busca que las personas actúen sin verificar la autenticidad del aviso, así como aprovechar la preocupación o el desconocimiento sobre trámites oficiales.

Los ciberdelincuentes clonan páginas web para aparentar ser portales gubernamentales, utilizan dominios muy similares a los oficiales y replican logotipos, colores e imágenes institucionales, con el objetivo de captar datos personales, credenciales de acceso, información financiera que posteriormente pueden emplearse para cometer fraudes o realizar cargos no autorizados.

Por lo anterior, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y evitar ser víctima de fraudes:

• No responder ni dar clic en enlaces recibidos por SMS relacionados con multas de tránsito.

• Mantener la calma ante mensajes supuestamente urgentes.

• Verificar cualquier adeudo únicamente en portales oficiales.

• Evitar usar los enlaces, números o correos incluidos en mensajes sospechosos.

• No almacenar datos financieros en el teléfono ni dispositivos móviles.

• Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.

• Nunca compartir contraseñas o códigos de verificación por mensaje de texto.

Si se requiere orientación se puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC invita a la población a mantenerse informada, adoptar hábitos digitales seguros y reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger la información personal y prevenir ciberdelitos que afectan la confianza y el patrimonio de la ciudadanía.