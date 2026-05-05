Morelia, Michoacán, a 05 de mayo de 2026.- Luego de superar la fase estatal de la Universiada 2026, el equipo femenil de básquetbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene claro su objetivo: calificar a la etapa nacional, así lo aseguró el coach, Leopoldo Soria.

“La principal ilusión que tenemos desde un principio, la meta que nos trazamos es lograr ese pase a la Universiada Nacional, que en años anteriores se ha negado, pero tengo la confianza de que vamos a conseguir ese pase”.

El estratega nicolaita compartió el balance de lo trabajado en sus primeros ocho meses al frente de la escuadra de la Casa de Hidalgo, en los que ya cuenta con su calificación a la etapa regional de la máxima justa estudiantil.

“Hemos hecho un buen trabajo, empezamos desde cero prácticamente con las chicas y fuimos progresando. En el estatal tuvimos la oportunidad de observar detalles para corregir y ya en la competencia tuvimos muy buenos momentos, pero creo que el equipo mostró mucha gallardía, muchas ganas, mucha energía y salimos adelante para conseguir el pase al regional”.

Finalmente, Leopoldo Soria dejó claro que para lograr el siguiente objetivo, que es clasificarse a la fase nacional, buscará que sus pupilas tengan fogueo para llegar con buen ritmo. “Ahorita estamos ya en una etapa de competencia, lo que ocupamos es jugar más, darle oportunidad a las chicas a que se desenvuelvan, a que tengan un mejor manejo de sus decisiones, de sus emociones y básicamente va a ser jugar mucho, partidos de preparación y observar situaciones y corregir”, sostuvo.