Morelia, Michoacán, 3 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a no bajar la guardia durante esta temporada de frío, mediante la implementación de acciones de saneamiento básico para el combate y contención del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

La dependencia resalta la importancia de mantener patios y entornos limpios a través de la estrategia lava, tapa, voltea y tira botes, botellas, llantas, pilas, piletas, floreros y cualquier objeto que pueda acumular agua, ya que el mosquito vive y se reproduce en líquido estancado, donde la hembra deposita sus huevecillos, además de esconderse en la maleza y en lugares oscuros.

Asimismo, se exhorta a la población a implementar medidas de protección personal en el hogar, como la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas, así como el uso de pabellones en recámaras, priorizando a menores de cinco años y adultos mayores. De igual forma, se recomienda el uso de repelentes y prendas de manga larga.

Estas acciones deben complementarse con el cuidado de los espacios comunes, evitando arrojar basura a la vía pública y participando activamente en las jornadas de descacharrización en terrenos baldíos, plazas públicas e instituciones educativas.

La dependencia enfatiza que, en caso de presentar fiebre, náuseas y vómito, así como dolor de cabeza, en ojos, músculos y articulaciones, es importante evitar la automedicación y acudir a su centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna.