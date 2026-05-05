Morelia, Michoacán, a 05 de mayo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) convoca a todo el personal académico ordinario de la casa de estudios con carácter definitivo que aspire a tener una categoría y nivel superior al actual y que cumpla con los requisitos a participar en el proceso de promoción 2026.

De acuerdo con las bases emitidas el pasado lunes a través de la Secretaría Académica, las profesoras y profesores interesados en participar, deberán utilizar el formato de solicitud que está disponible en la dirección electrónica https://promociones.secretariaacademica.umich.mx para subir toda la documentación de su expediente, así como la información requerida en la convocatoria vigente.

En este sentido, la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Yarabí Ávila González invitó al personal docente que busque tener una categoría o nivel superior al que actualmente tienen a que participen en esta convocatoria.

Cabe señalar que, las y los docentes tendrán como fecha límite para enviar la documentación requerida hasta el próximo 27 de mayo del presente año.