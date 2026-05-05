Morelia, Michoacán; 05 de mayo del 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos de las colonias Mariel y Ampliación Clara Córdova, como parte de las acciones para fortalecer el sistema de drenaje y alcantarillado en estas zonas.

Durante el encuentro, Adolfo Torres explicó a las y los asistentes la ruta técnica y administrativa que debe seguirse para avanzar en sus proyectos, reiterando el compromiso del organismo de acompañar y respaldar, dentro de sus facultades, las iniciativas que contribuyan a mejorar los servicios básicos.

Asimismo, instruyó al personal operativo a realizar inspecciones en campo que permitan evaluar la viabilidad de las acciones planteadas.

Torres Ramírez destacó que una de las prioridades de su gestión es ampliar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento dignos en todas las colonias de Morelia.

Señaló que, si bien cada zona presenta condiciones particulares que requieren atención específica, el Ooapas trabaja de manera constante para encontrar soluciones que respondan a cada necesidad, siempre en coordinación con la ciudadanía.

En este sentido, subrayó que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es fundamental para avanzar de manera ordenada y efectiva, construyendo alternativas reales que mejoren la calidad de vida de las familias morelianas.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la cercanía con la ciudadanía y consolida proyectos que impulsen servicios públicos más eficientes, priorizando el bien colectivo y el desarrollo equilibrado del municipio.