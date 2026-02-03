Morelia, Michoacán; 03 de febrero de 2026.- La regidora Marissa Trujillo Magaña invitó al Spring Break Games Fitness Festival 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del país, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en la capital michoacana, y que reunirá a atletas, entrenadores y público de todo México y Latinoamérica.

En su octava edición, este festival fitness se ha consolidado como una competencia de alto nivel que integra disciplinas como Crosstraining, Pádel y Body Building, además de una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, con una participación estimada de 2 mil atletas, así como acompañantes y espectadores. Además de las competencias, el Festival contempla un programa de conferencias especializadas y un área gastronómica, diseñada para impulsar a los negocios locales y enriquecer la experiencia de quienes asistan a este importante encuentro deportivo.

La regidora destacó que este tipo de eventos representan una oportunidad para el municipio, al incentivar la actividad física, fortalecer la proyección de Morelia como sede de eventos de gran impacto y generar una derrama económica positiva para el sector turístico y comercial.

“El Spring Break Games no sólo promueve el deporte y la salud, también posiciona a Morelia en el mapa nacional del turismo deportivo y genera beneficios directos para nuestra economía local”, señaló Marissa Trujillo.

Como sede de este festival, Morelia se coloca a la vanguardia del turismo deportivo nacional, ofreciendo a competidores y visitantes una experiencia integral de deporte, cultura, y entretenimiento en un entorno de cantera rosa, lo que fortalece la imagen de la capital michoacana como el mejor lugar para vivir.