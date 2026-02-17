La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para promover acciones preventivas y fortalecer hábitos de uso seguro en aplicaciones de citas, con el objetivo de prevenir delitos y fraudes digitales.

El uso de estas plataformas facilita la creación de vínculos y la interacción con nuevas personas; sin embargo, también puede representar un riesgo, ya que en ellas se han identificado diversos delitos y modalidades de fraude, como la sextorsión, las estafas sentimentales y otros ilícitos digitales.

La sextorsión es uno de los delitos más recurrentes. Consiste en la obtención de imágenes o videos íntimos tras establecer una relación de confianza a través de una aplicación, para posteriormente chantajear a la víctima y exigir dinero, tarjetas de regalo o más contenido íntimo, bajo la amenaza de difundir dicho material.

Ante este escenario, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para fortalecer hábitos de seguridad en el uso de aplicaciones de citas:

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y revisar cuidadosamente el número de descargas, la información del desarrollador, así como los comentarios y valoraciones de otras personas usuarias.

Mantener cautela ante personas que expresan afecto de forma acelerada o plantean compromisos prematuros, ya que estas conductas pueden ser señales de alerta para generar confianza de manera artificial.

Evitar trasladar la conversación fuera de la aplicación, ya que esto puede facilitar la evasión de los mecanismos de seguridad y supervisión de las plataformas.

Revisar con atención las fotografías de perfil; imágenes excesivamente perfectas, poco naturales o similares a fotografías de catálogo pueden indicar usurpación de identidad o contenido no auténtico.

Proteger la información personal y la ubicación, limitando los permisos de geolocalización para reducir la exposición a riesgos innecesarios.

Rechazar cualquier solicitud de dinero, ayuda económica, depósitos, transferencias o tarjetas de regalo, sin excepción.

Verificar la identidad antes de concretar un encuentro presencial; una videollamada previa puede ayudar a confirmar que la persona es quien dice ser.

En caso de un encuentro en persona, elegir lugares públicos y concurridos, utilizar transporte propio e informar a alguien de confianza dónde se estará y con quién.

Reportar y bloquear perfiles o conductas sospechosas para contribuir a la seguridad de las plataformas.

Para recibir orientación adicional, se puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México en: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger la información personal y prevenir ciberdelitos que afectan la confianza y el patrimonio de la ciudadanía.