Morelia, Michoacán, a 18 de mayo de 2026.- Faltan solo unas semanas para que la Convocatoria de Nuevo Ingreso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cierre, por lo que se invita a las y los aspirantes a realizar el trámite lo antes posible.

El último día para efectuar el registro será el próximo 12 de junio, a través de la página www.umich.mx, en donde podrán elegir entre más de 50 opciones de programas educativos en diversas áreas del conocimiento como son: Ciencias de la Salud, Económico-Administrativas, Biológico-Agropecuarias, Humanidades y Derecho, así como Ciencias Exactas e Ingenierías.

Para obtener la ficha para el nivel superior, las y los jóvenes deberán contar con CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de estudios de bachillerato con historial académico, comprobante de domicilio, correo electrónico personal y en uso, número celular personal, identificación con fotografía y Número de Seguridad Social (NSS) que se puede obtener en el siguiente enlace: https://www.imss.gob.mx/imssdigital

Es importante mencionar que el periodo de exámenes será del 22 al 25 de junio, y la publicación de resultados de admisión del 24 al 29 de junio de 2026.