Morelia, Michoacán, a 17 de febrero del 2026.- En el marco de la presentación del libro Jornaleros Agrícolas Migrantes y Pequeños Productores, la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado acciones concretas en favor de las comunidades rurales, las personas jornaleras y las familias migrantes.

Durante su intervención, la legisladora destacó que los diagnósticos y estudios académicos deben convertirse en herramientas reales de transformación social, traducidos en iniciativas y reformas que atiendan de raíz las condiciones de desigualdad que enfrentan quienes trabajan el campo y quienes migran en busca de mejores oportunidades.

Señaló que el desarrollo no puede entenderse sin justicia social y que las políticas públicas deben construirse pensando primero en quienes históricamente han sido relegados. En ese sentido, enfatizó que el acceso a educación, vivienda digna, seguridad social y condiciones laborales equitativas no debe verse como un privilegio, sino como una responsabilidad del Estado.

Pedraza Huerta sostuvo que las y los jornaleros agrícolas, así como las personas migrantes, han sido pilares fundamentales de la economía local y nacional, ya sea mediante el trabajo en el campo o a través del envío de remesas que sostienen a miles de familias. “Existe una deuda histórica con nuestras comunidades rurales y con quienes han tenido que salir de su tierra para garantizar el sustento de los suyos; es momento de atenderla con seriedad y compromiso”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre la academia, la sociedad civil y el Poder Legislativo, pues consideró que solo mediante el trabajo conjunto podrán diseñarse políticas públicas integrales que pongan en el centro la dignidad humana y el bienestar colectivo.

La diputada reiteró que desde el Congreso de Michoacán se impulsarán propuestas que garanticen mejores condiciones laborales para las y los jornaleros, así como esquemas de protección y acompañamiento para las personas migrantes y sus familias.

En la presentación del libro estuvieron presentes el representante de Fuerza Migrante Sin Fronteras y coautor de la obra, Pedro Fernández Carapia; el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda; y la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Xóchilt Gabriela Ruiz González.

Con este tipo de espacios de reflexión y análisis, el Congreso del Estado refrenda su disposición de escuchar, dialogar y legislar en favor de quienes sostienen con su trabajo el desarrollo de Michoacán y del país.