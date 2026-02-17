Ciudad de México, a 17 de febrero de 2026.– Con una agenda clara y propositiva, la Senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañada por el diputado local y dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en favor de Michoacán.

Durante el encuentro, la legisladora federal planteó la necesidad de consolidar una ruta de trabajo conjunta entre los tres órdenes de gobierno, priorizando acciones que permitan avanzar en seguridad, desarrollo del campo y fortalecimiento educativo, bajo una visión integral y de corresponsabilidad.

Araceli Saucedo estacó que la coordinación entre los Órganos de Gobierno no es opcional, sino indispensable para robustecer al Estado y garantizar resultados concretos a la ciudadanía y subrayó que la suma de esfuerzos debe traducirse en políticas públicas eficaces y cercanas a la realidad de cada región.

Asimismo, se habló de las acciones que se promueven para fortalecer el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, impulsando estrategias que atiendan las causas estructurales de la violencia, pero también generen oportunidades para el desarrollo productivo y social.

Además puntualizó que desde el Senado de la República continuará promoviendo acuerdos y acompañando a los sectores estratégicos del estado, convencida de que el trabajo coordinado es la vía para consolidar la estabilidad y el bienestar.

“Desde nuestras trincheras seguiremos impulsando acciones concretas que fortalezcan al Estado y den resultados tangibles a las y los michoacanos. La coordinación institucional es la base para avanzar con responsabilidad y compromiso”.