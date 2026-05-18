Morelia, Michoacán; 18 de mayo de 2026.- “Vamos a disfrutar estos 485 años de la ciudad mas bella de México… ¡Que sin duda es Morelia!”, invitó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ante las y los miles de morelianos reunidos esta noche para el gran concierto de La Arrolladora Banda El Limón.

Tras las palabras del alcalde, la majestuosa Catedral de Morelia se encendió con el espectáculo de luces, preparado especialmente para esta ocasión tan significativa en que se celebra un año más de la capital michoacana.

A la par que sonaba música tradicional mexicana, los fuegos artificiales de numerosos colores pintaron el cielo, e hicieron brillar los rostros de las familias reunidas para vivir el concierto de aniversario de la mejor ciudad para vivir.

Tras este bello espectáculo en el pleno centro de la capital michoacana, La Arrolladora Banda El Limón hizo sonar los primeros acordes de un fabuloso repertorio.

Morelianas, morelianos y visitantes gritaron desbordados de emoción al poder presenciar un concierto de su banda favorita de forma gratuita, al aire libre, teniendo como marco los esplendorosos portales de cantera rosa.

La banda conocida por canciones como “La otra cara de la moneda”, “Sobre mis pies” y “En los purititos huesos” rápidamente se ganó los aplausos, los coros y los pasos de baile de las y los asistentes que disfrutaban cada una de las interpretaciones.

“Queremos agradecer al Gobierno de Morelia por hacer posible que La Arrolladora esté esta noche con toda la gente, en especial queremos agradecer al presidente Alfonso Martínez Alcázar por invitarnos a este evento”, manifestaron los integrantes de la banda, para después tomar una foto en la que quedó plasmada la masiva asistencia.

Las y los morelianos demostraron conocer todas y cada una de las canciones que cantaron a todo pulmón, gracias a un espectacular repertorio que superó las expectativas y cerró a lo grande las celebraciones por el 485 Aniversario de Morelia.