Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- Mediante labores conjuntas de inteligencia e investigación, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la colonia La Aldea, en Morelia, a dos hombres presuntamente vinculados a una célula delictiva.

Durante la intervención, el personal operativo aseguró dos chalecos con portaplacas color negro con la leyenda de una célula delictiva, ocho cargadores, 11 cartuchos para arma larga, cinco cartuchos para arma corta, una fornitura y 57 dosis de una sustancia granulosa color blanco con características propias de la metanfetamina.

Los dos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a derecho.