Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán, a través del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y de la Comisión de Carrera Judicial, continúa impulsando acciones para fortalecer la carrera judicial y consolidar un servicio profesional basado en la capacitación, la preparación académica y la evaluación objetiva de las personas servidoras públicas.

Recientemente fueron aprobadas las convocatorias correspondientes al primer concurso de oposición cerrado y al primer concurso de oposición abierto para ocupar el cargo de secretaria o secretario de acuerdos de juzgado de primera instancia que atiende materias civil, familiar y mercantil. Ambos procesos tienen como objetivo integrar una reserva de personas para desempeñar dicho cargo en los distritos judiciales del estado, bajo principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad.

El concurso cerrado está dirigido a secretarias y secretarios de acuerdos que actualmente laboran en la institución y que no hayan recibido el curso de formación inicial correspondiente desde la entrada en funciones del OAJ, el 15 de septiembre de 2025.

Por su parte, el concurso abierto está dirigido a personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, entre ellos contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho.

Como parte del proceso, las y los aspirantes deberán acreditar distintas etapas de evaluación, entre ellas exámenes teóricos y prácticos, entrevistas y un Curso de Formación Inicial de 250 horas, impartido por la Escuela Estatal de Formación Judicial, que contempla contenidos relacionados con ética judicial, técnica jurídica, oralidad, derechos humanos, gestión judicial y prácticas en materias civil, familiar y mercantil.

Con estas acciones, el Nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la profesionalización, actualización y fortalecimiento de las capacidades del personal jurisdiccional, a fin de continuar brindando una justicia más eficiente, cercana y de calidad para las y los michoacanos.

Las convocatorias completas pueden consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Michoacán www.poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado de Avisos del Órgano de Administración Judicial.