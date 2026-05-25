Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se mantienen de manera permanente las acciones de seguridad en la comunidad de Sevina, además de que este mismo lunes se instalará una mesa de diálogo con habitantes de la localidad para atender sus planteamientos y dar seguimiento a los hechos recientes registrados en la región.

El encargado de la política interna detalló que, luego de la manifestación realizada la mañana de este lunes por pobladores de Sevina, se acordó mantener abierta la ruta del diálogo y la coordinación institucional, con el objetivo de garantizar la atención a las demandas de la comunidad y preservar la estabilidad en la zona.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado coadyuvará para que este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) reciba a habitantes de la localidad, a fin de informarles sobre los avances que se tienen en las investigaciones relacionadas con la agresión ocurrida en días pasados.

Zepeda Villaseñor destacó que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en toda la región, donde en las últimas acciones se logró el desmantelamiento de dos narcocampamentos, además del abatimiento de presuntos integrantes de grupos delincuenciales.

“El compromiso es mantener la presencia institucional y garantizar condiciones de seguridad para las y los habitantes de Sevina y de toda la región”, expresó.

Finalmente, puntualizó que en la zona existe presencia permanente de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, quienes continúan desplegados en tareas de vigilancia y patrullaje para reforzar la seguridad y atender cualquier eventualidad de manera oportuna.