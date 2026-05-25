Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2026.— La construcción y conclusión de 15 distribuidores viales en Michoacán, con una inversión histórica de 5 mil 720 millones de pesos y sin contratar deuda pública, confirma que el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedolla cambió de fondo la manera de hacer obra pública en el estado, afirmó Jesús Mora González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

El dirigente morenista señaló que estas obras no deben leerse únicamente como infraestructura vial, sino como parte de un nuevo modelo de gobierno: “durante años nos dijeron que para construir había que endeudar al estado, hipotecar el futuro y dejarle la carga al pueblo. Hoy Michoacán demuestra lo contrario: con honestidad, planeación y recursos estatales se puede hacer obra histórica sin pedir deuda”.

Mora González destacó que los distribuidores viales construidos en Morelia, Uruapan y Zamora representan una transformación concreta en la vida diaria de miles de familias, porque reducen tiempos de traslado, mejoran la seguridad vial, ordenan el crecimiento urbano y recuperan espacios públicos para la convivencia comunitaria.



“Cuando un gobierno construye un distribuidor vial no solo está moviendo concreto; está devolviéndole tiempo a la gente, está haciendo más segura la movilidad, está conectando colonias, escuelas, trabajos, hospitales y mercados. La movilidad también es bienestar, porque una ciudad que se mueve mejor permite vivir mejor”, expresó.

El presidente estatal de Morena subrayó que obras como los distribuidores Mil Cumbres, Paso Morelos, Paso Eréndira, salida a Pátzcuaro, Paso Superior Ferroviario, Catrinas en Villas del Pedregal y Carlos Manzo en Uruapan son muestra de que el gobierno de la transformación no solo concluye lo que otros dejaron abandonado, sino que construye desde cero soluciones estratégicas para problemas históricos.

Agregó que la incorporación de parques, juegos infantiles, skateparks, gimnasios al aire libre, parabuses, ciclovías e infraestructura peatonal demuestra que el sentido de estas obras no es solamente vehicular, sino profundamente social. “La diferencia está en que este gobierno no piensa la obra pública como negocio de unos cuantos, sino como bienestar para la mayoría. Por eso los bajo puentes se rescatan, por eso se integran espacios públicos y por eso se coloca a las personas en el centro”, afirmó.

Mora González también reconoció el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la ejecución del distribuidor vial de La Rinconada, en Zamora, una obra estratégica para mejorar la movilidad local y el tránsito de carga en una región clave del Bajío michoacano.

Asimismo, destacó que el Segundo Anillo Periférico de Morelia, con más de 50 kilómetros de longitud y una inversión superior a los 2 mil 596 millones de pesos, confirma la visión de largo plazo del gobierno estatal para ordenar el crecimiento de la capital, resolver cuellos de botella y preparar a Morelia para las próximas décadas.

“Esto es lo que significa gobernar con visión: no administrar el rezago, sino corregirlo; no improvisar, sino planear; no endeudar, sino invertir con responsabilidad. Mientras el viejo régimen dejó obras inconclusas, deuda y abandono, la transformación está dejando infraestructura, movilidad y futuro”, sostuvo.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que la inversión histórica en distribuidores viales es una prueba concreta de que Morena gobierna con resultados y con responsabilidad financiera. “En Michoacán se acabó la falsa idea de que desarrollo significa deuda. Hoy hay obra, hay inversión, hay movilidad y hay responsabilidad con el dinero público. Esa es la diferencia entre el pasado que endeudaba y la transformación que construye”, concluyó.