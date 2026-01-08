La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a implementar acciones de autocuidado y prevención, ante las lluvias intensas con puntuales torrenciales para este sábado 10 y domingo 11 de enero, con base en el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 27 se desplazará lentamente sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, donde interactuará con un canal de baja presión, lo que ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente frío provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro del país, además de un evento prolongado de “Norte”, de fuerte a intenso, en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán.

Adicionalmente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido, rachas muy fuertes de viento y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, así como en cimas montañosas del centro y oriente del país.

El SMN prevé que el sábado podrían registrarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en: Puebla (Sierra Nororiental y Valle de Serdán). Veracruz (regiones Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (región este). Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Para el domingo pronostica lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en: Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (región este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (región oeste).

La CNPC recomienda a la población:

● Mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

● Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

● Retirar basura y objetos que obstruyan coladeras, desagües y drenajes.

● Identificar refugios temporales y rutas de evacuación en su comunidad.

● Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

● Abrigarse adecuadamente y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas ante el descenso de temperatura.

● En zonas de montaña, extremar precauciones ante la posible caída de nieve o aguanieve.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para la vigilancia de estas condiciones y reitera el llamado a la población a priorizar su seguridad.