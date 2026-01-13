Uruapan, Michoacán, 13 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Marina) brindó acompañamiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de tres órdenes de cateo en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a una mujer y se aseguraron envoltorios con droga, dispositivos electrónicos y placas de circulación, en Uruapan.

En la acción fueron localizados 46 envoltorios con sustancia granulada con características propias de metanfetamina, con un peso aproximado de 45 gramos, así como un envoltorio con polvo blanco con características de cocaína. Asimismo, se aseguraron ocho teléfonos celulares, una tableta electrónica y dos placas de circulación.

La mujer detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho. La SSP mantiene acciones coordinadas con fuerzas estatales y federales para fortalecer el combate a los delitos y la seguridad en la entidad.