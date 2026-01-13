Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), realizó el traslado aeromédico de un paciente de 15 años de edad, quien sufrió traumatismo craneoencefálico tras un accidente de motocicleta en el municipio de Sahuayo.

El joven fue trasladado en la ambulancia de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”, para recibir atención médica especializada.

Durante el vuelo, el paciente fue monitoreado permanentemente por paramédicos especializados, asegurando su estabilidad hasta la entrega en la unidad hospitalaria.

Dada la naturaleza del incidente, las autoridades de salud reiteran el llamado a la población, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia del uso del casco de seguridad y el respeto a los límites de velocidad al conducir vehículos motorizados.

La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de movilizar todos sus recursos para salvaguardar la vida de las y los michoacanos ante cualquier situación de emergencia.