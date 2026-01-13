Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Resultado del operativo interestatal y del reforzamiento a las acciones para la disuasión del delito entre Michoacán y Guanajuato, en la zona limítrofe entre ambas entidades se realizó el aseguramiento de un hombre y un menor de edad en posesión de 24 armas de fuego.

Derivado de una acción coordinada en la caseta de peaje La Cinta, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato, se detuvo a los implicados, quienes viajaban en un vehículo de la marca Nissan.

Luego de realizar una revisión al interior del automotor fueron localizadas 19 armas cortas, cinco fusiles, 26 cargadores y diversos cartuchos útiles. Las personas aseguradas, junto con el armamento, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes a efecto de dar seguimiento a las respectivas actuaciones.

Con estas acciones, la SSP refrenda el compromiso de reforzar la sinergia operativa en conjunto con las fuerzas policiales de Guanajuato a efecto de continuar con resultados positivos en el combate al delito y garantizar el orden público.