La Unión, Guerrero.- 5 de diciembre de 2025.- Una camioneta tipo Van chocó contra una barrera metálica de contención y terminó por fuera de la carpeta asfáltica, con saldo de siete personas lesionadas, en la autopista Siglo XXI.

El aparatoso accidente tuvo lugar en el kilómetro 298+600, del tramo carretero Feliciano – Lázaro Cárdenas, en los limites de Guerrero y Michoacán, donde quedó siniestrada una camioneta tipo van de color blanco, con placas NAA-957-B.

Paramédicos de Ambulancias AMBUMED se movilizaron para otorgar ayuda, encontrando heridos a María del Carmen M., de 67 años de edad, Armando G., de 58 años, Doraly A., de 49 años, Ithan G., de 8 años de edad y Denise Xadani L. A., de 27 años, mismos que fueron trasladados a la Clínica Morelia, en Lázaro Cárdenas.

Mientras que Valeria S., de 19 años de edad, y Olga Linda H, de 51 años, fueron canalizadas a la Clínica Fátima, para su adecuada valoración médica.

Elementos de Auxilio Vial apoyaron en las labores de auxilio, en tanto que los agentes de la Guardia Nacional realizaron los peritajes y aseguraron la unidad involucrada, para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades sobre lo ocurrido.

RED 113