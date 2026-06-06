Un hombre fue encontrado asesinado a balazos a un costado de un vehículo incendiado sobre el camino de terracería que conduce al Rancho Villa, y a pocos metros de la carretera Morelia-Chiquimitío, informaron autoridades policiales.

El hallazgo se registró durante la última hora de ayer viernes, cuando algunas personas que transitaban por la zona observaron el fuego y lo reportaron al número de emergencias 911.

Minutos después arribaron patrulleros municipales, quienes localizaron a la víctima y, con apoyo de paramédicos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Asimismo, solicitaron la intervención de los bomberos para sofocar las llamas.

Posteriormente, los oficiales acordonaron el área para preservar los indicios y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE). Luego acudió la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas iniciaron las diligencias respectivas.

Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento, la identidad del finado es desconocida.

AGENCIA RED 113