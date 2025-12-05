Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y la Sindicatura, iniciará una agenda especial con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que en México se conmemora el 08 de diciembre.

La programación, que se desarrollará del 06 al 11 de diciembre, incluye actividades comunitarias, formativas y de diálogo dirigidas a fortalecer la cultura de paz, la igualdad y el respeto a la dignidad de todas y todos los morelianos. A estas acciones, se sumará la Firma de Convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el Ayuntamiento refrendará su compromiso con esta institución.

La agenda contempla actividades que son abiertas a la ciudadanía y a sectores clave del servicio público, arrancando este sábado con una Jornada Integral de Limpieza titulada “Derecho a la Salud Pública” en el Parque Lineal Bicentenario a las 08:00 horas; y posteriormente, ese mismo día se realizará un Taller de Pintura Infantil en el Bosque Cuauhtémoc, de 11:00 a 13:00 horas.

El 08 de diciembre, a las 10:00 horas, tendrá lugar el Conversatorio por los Derechos Humanos en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Morelia (CAM), con la participación de especialistas y sectores ciudadanos.

La programación continuará el 09 de diciembre con la conferencia “Turismo con Derechos: Hospitalidad, Inclusión y Respeto”, a las 10:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Turismo ubicadas en la avenida Francisco I. Madero Poniente 488, donde se abordará la importancia del trato digno y accesible en los servicios turísticos del municipio.

El 10 de diciembre se impartirá el Curso “Protocolos de Actuación Policial y Derechos Humanos” en la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en la colonia La Esperanza, en un horario de 9:00 a 13:30 horas, dirigido a personal operativo para fortalecer la actuación institucional bajo principios de legalidad y respeto.

Finalmente, el 11 de diciembre se llevará a cabo la conferencia “El acto administrativo y el debido proceso con enfoque de derechos humanos” en el Auditorio del DIF Municipal del CAM, de 9:00 a 11:00 horas, con el objetivo de reforzar la profesionalización del servicio público y la garantía de derechos en trámites y procedimientos municipales.

A través de esta agenda, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar una ciudad más justa, segura e incluyente, donde los derechos humanos sean una guía permanente en la acción pública, por lo que se invita a la ciudadanía a participar y sumarse a estas actividades que promueven una convivencia basada en el respeto, la paz y la dignidad humana.