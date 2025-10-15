Los Reyes, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma), a través de su titular Alejandro Méndez López, entregó un apoyo económico por 1 millón 200 mil pesos a la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes. Este recurso proviene del Fondo Ambiental y se otorga como compensación por el pago de servicios ambientales, derivado de la certificación ProForest Avocado de las huertas de la comunidad.

Informó que el monto será destinado a un proyecto de conservación de suelos, la habilitación de caminos forestales y la construcción de zanjas para la retención de agua y mitigación de la erosión.

El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, resaltó que la comunidad de Sicuicho es un modelo ejemplar al demostrar cómo los fondos provenientes de la certificación Pro-Forest Avocado se reinvierten para la conservación. Explicó que dichos recursos, que sirven para el pago de servicios ambientales, garantizan el compromiso de cero deforestación para nuevas huertas de aguacate. Además, la comunidad planea construir un vivero con estos mismos fondos.

Detalló que para acceder al Fondo Ambiental, toda empresa que se certifica voluntariamente debe acreditar una superficie forestal o, en su defecto, contribuir con una aportación económica, según el requerimiento de su huerta, y presentar los proyectos de conservación necesarios.

También apuntó que actualmente se ha certificado una tercera parte de la comunidad de Sicuicho, por lo que ese dinero que se aporta al Fondo Ambiental, que proviene de ProForest Avocado, es para acciones de la misma comunidad.