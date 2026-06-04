Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- En la presente temporada de lluvias, el almacenamiento de las 24 presas de la entidad se ubica en un promedio del 44.58 por ciento de su capacidad, informó la delegación Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Luis Roberto Arias Reyes.

De acuerdo con los reportes hidrológicos emitidos este miércoles, solo tres embalses registran los niveles más altos de almacenamiento: La Sabaneta, con un 98.83 por ciento; José María Morelos, con 95.19 por ciento; y Cointzio, con el 80.61 por ciento de su capacidad.

En este sentido, Roberto Arias señaló que la Conagua Michoacán realiza un monitoreo permanente de las 24 presas de la entidad, con el objetivo de garantizar su correcta operación, así como salvaguardar la seguridad de las michoacanas y michoacanos. Refirió que las 21 presas restantes se encuentran en niveles que varían desde los 78 puntos porcentuales hasta los 13.27 por ciento, por lo que descartó algún riesgo para la población.

Dentro del grupo de embalses con niveles medios se reportan: Tepuxtepec, con 78.84 por ciento; El Bosque, 52.19 por ciento; Jaripo, 52.02 por ciento; Urepetiro, 49.89 por ciento; Malpaís, 49.86 por ciento; Infiernillo, 43.69 por ciento; San Juanico, 42.44 por ciento; Constitución de Apatzingán, 40.86 por ciento; Melchor Ocampo, 39.62 por ciento; el lago de Pátzcuaro, 37.36 por ciento; Zicuirán, 36.48 por ciento; Laguna del Fresno, 35.93 por ciento; Agostitlán, 35.82 por ciento; Pucuato, 32.32 por ciento; el lago de Cuitzeo Oriente, 32.02 por ciento; y Francisco J. Múgica, con el 31.41 por ciento.

Mientras que dentro de las presas con niveles bajos están: Aristeo Mercado con 27.96 por ciento; Los Olivos, 26.99 por ciento; Tercer Mundo, 20.49 por ciento; Guaracha, 15.78 por ciento y Barraje de Ibarra, 13.27 por ciento.