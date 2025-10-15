Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) será sede del “Picnic literario” dedicado a la escritora Margarita Vázquez Díaz, este sábado 18 de octubre a las 12:00 horas. La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) en colaboración con la Editorial Cuarta República y Cescritoras, forma parte de la conmemoración del Día de las Escritoras.

Durante la jornada se leerá y comentará la obra “¡Lotería, cuarto creciente!”, de la michoacana, quien recientemente obtuvo el Premio Estatal de las Artes Eréndira en la disciplina de literatura. La autora es la primera mujer en recibir este máximo reconocimiento en ese rubro, otorgado por su trayectoria y aportación al desarrollo de las letras michoacanas.

El texto reúne pequeñas viñetas en prosa poética que miran el mundo desde la infancia. Entre ternura, nostalgia y descubrimiento, la autora recrea la vida familiar con un lenguaje íntimo y profundo, donde conviven la memoria, el deseo y el asombro.

Con una voz honesta y poética, Margarita Vázquez Díaz ha construido una obra que da cuenta de lo cotidiano con sensibilidad y belleza. Su escritura ha marcado a generaciones de lectoras y lectores, y forma parte del corazón literario de Michoacán.

El Día de las Escritoras se celebra con el propósito de reconocer la contribución de las mujeres a la cultura universal. En esta edición, la Secum invita a compartir la lectura al aire libre, en un encuentro abierto al diálogo en el Macaz, ubicado en Acueducto 18, en Centro Histórico de Morelia. Entrada libre.