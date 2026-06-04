Ziracuaretiro, Michoacán, 4 de junio de 2026.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Ziracuaretiro, debido a que no se cumplieron las medidas establecidas en un procedimiento administrativo iniciado por esta dependencia en años anteriores.

Estas medidas formaban parte de un plan para la clausura definitiva del sitio, cuyos responsables debían presentar reportes mensuales de avance. Sin embargo, ante el incumplimiento de los requerimientos de la Proam, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental ordenó la clausura temporal total del vertedero.

Por lo anterior, personal de esta dependencia acudió al sitio para llevar a cabo una inspección y evaluar el estado en que operaba el lugar, así como aplicar la medida de seguridad, con la que queda prohibida la disposición de residuos hasta que las autoridades municipales den cumplimiento a las indicaciones antes señaladas.

Es importante recordar que todos los ayuntamientos son responsables de la operación de los basureros, a pesar de que se encuentren concesionados a empresas privadas, por lo que resulta necesario que den seguimiento a sus procedimientos y cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 para evitar daños al ambiente.