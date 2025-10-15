Apatzingán, Michoacán, 15 de octubre del 2025.- Derivado de la operatividad permanente en el Tianguis Limonero, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron a una mujer en portación de droga y un equipo de radiocomunicación.

A través de la Operación Apatzingán, mediante patrullajes efectuados en la localidad de Chandio, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano le marcaron el alto a una mujer, quien viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Lifan, sin placas de circulación.

En la inspección de sus pertenencias, a la mujer se le aseguraron dos dosis con hierba verde, con características propias de la droga conocida como marihuana, que en conjunto dieron un peso aproximado de 30 gramos.

Junto a la droga, el personal policial y castrense también le aseguró un radio de comunicación. La mujer fue puesta a disposición ante las autoridades competentes. Con estas acciones la SSP trabaja para garantizar la seguridad en Apatzingán y la región de Tierra Caliente.