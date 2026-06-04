Madres de familia reconocieron la utilidad del diagnóstico de salud escolar aplicado a niñas y niños de educación básica, al señalar que les permite conocer a tiempo temas de nutrición, salud visual y salud bucal.

Fabiola Rangel, madre de dos estudiantes de la Primaria Himno Nacional, contó que recibió con tranquilidad los resultados de sus hijos. “Normalmente uno se ocupa cuando se enferman, pero ahora entiendo que es mejor saber que su salud está bien”, expresó.

Luisa Viviana Barbosa Martínez, madre de un estudiante de la Primaria Mariano Matamoros, señaló que la revisión le ayudó a identificar un tema de sobrepeso y tomar medidas con mayor claridad. “Es muy bueno que hayan revisado a todos los niños, porque nos dan un parámetro para saber en qué debemos poner más atención”, dijo.

El diagnóstico deja una lectura clara: cuando la salud llega a la escuela, las familias tienen más herramientas para cuidar a sus hijas e hijos y fortalecer sus condiciones para aprender.