Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha dispersado en Nahuatzen cuatro millones 400 mil pesos a través de 134 créditos, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de la institución.

Gracias a la colocación de estos esquemas crediticios con bajas tasas de interés, se han logrado conservar 137 empleos y generar otros 69 nuevos, beneficiando a emprendimientos y empresas de Nahuatzen.

En busca de mayor derrama económica en el municipio, el Sí Financia y el Ayuntamiento de Nahuatzen, con el alcalde Sergio Antonio Puntos Molina al frente, firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual, se unen esfuerzos para fomentar el crecimiento económico.

El presidente municipal enfatizó el beneficio de contar con el respaldo del Gobierno de Michoacán para continuar impulsando el crecimiento de todos los sectores productivos de Nahuatzen.

Para más información las y los interesados pueden dirigirse a las oficinas del Ayuntamiento de Nahuatzen, llamar al 443-113-7700, extensiones 502 a 506, o visitar el sitio web www.sifinancianecesitouncredito.com