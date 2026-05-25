Morelia, Michoacán; 25 de mayo de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tomó protesta a las y los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Morelia, reafirmando el compromiso de su administración de construir decisiones junto a la ciudadanía, con visión de futuro y en beneficio de las familias morelianas.

Acompañado por la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el alcalde destacó que la participación ciudadana ha sido clave para consolidar políticas públicas más eficaces, cercanas y con resultados duraderos para la ciudad.

“Necesitamos en el Consejo Ciudadano de Morelia, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con profundo amor a nuestra ciudad, que la resguarden, levanten la voz y sean vigilantes de que nuestra ciudad siempre avance por el mejor rumbo”, expresó el presidente municipal al convocar a las y los consejeros a fortalecer este espacio de diálogo y construcción colectiva.

Alfonso Martínez subrayó que las mejores decisiones de gobierno son aquellas que se toman escuchando a la población, pues quienes viven en las colonias conocen de primera mano sus necesidades y prioridades. Señaló que este modelo de participación ha permitido impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo ordenado y sostenible de Morelia, como el Plan de Gran Visión Morelia Next, el Atlas de Riesgo, el Plan Hídrico y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

Por su parte, el secretario general del Consejo Ciudadano, Gerónimo Color Gasca, destacó que Morelia avanza con mayor fortaleza cuando sociedad y gobierno trabajan unidos, y reconoció la apertura del alcalde Alfonso Martínez para impulsar una administración cercana a la gente y comprometida con la participación social.

“Es justo reconocer que este consejo ha podido consolidarse gracias a esa voluntad política y al respaldo institucional de nuestro alcalde, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, quien tiene claro que una ciudadanía moderna y fuerte se construye escuchando a la gente, abriendo espacios de participación y generando, como lo es hasta ahora, un modelo de confianza entre la sociedad y el gobierno”, subrayó Gerónimo Color.

En representación de las y los nuevos consejeros, Luisa Remusat Abraham resaltó que el Consejo Ciudadano representa una nueva forma de construir ciudad desde la colaboración entre sociedad y gobierno, además de abrir espacios para que las juventudes participen activamente en la vida pública.

Durante el acto, el Presidente Municipal agradeció la presencia del ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí. También asistieron integrantes del Cabildo moreliano, funcionarios del gabinete legal y ampliado del Ayuntamiento, así como representantes de los sectores empresarial, académico, asociaciones civiles y sociedad organizada.