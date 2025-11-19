Michoacán, Mich.- Miércoles 19 de noviembre de 2025.- Uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue recientemente detenido en acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, reveló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC).

#OPINA 🚨 | El “Licenciado” Jorge Armando “N”, vinculado al #CJNG es uno de los autores intelectuales del asesinato de #CarlosManzo: Omar García Harfuch

El individuo responde al nombre de Jorge Armando N., quien fue aprehendido en el Centro Histórico de Morelia y posteriormente los agentes lo pusieron a disposición de la instancia competente.

Cabe recordar que, Víctor Manuel N., de 17 años de edad, el automotor material fue abatido tras perpetrar la agresión contra el edil. Asimismo, las autoridades policiales identificaron a Fernando Josué y Ramiro, como los cómplices de Víctor Manuel, ambos masculinos fueron encontrados sin vida y con huellas de violencia sobre la carretera Uruapan-Paracho, esto el anterior 10 de noviembre. Con sus muertes, el resto de los involucrados intentaron obstaculizar el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con las averiguaciones, Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en la cual se planeó y dirigió la ejecución contra Carlos Manzo. De igual manera se logró saber que un individuo apodado “El Licenciado”, tenía el rol de mando y daba las instrucciones para perpetrar el asesinato de Manzo.

También se dijo que Ramiro contaba con antecedentes delictivos por portación y uso de armas de fuego, además se le relaciona con un grupo criminal que opera en la entidad. Las instancias competentes continúan con las diligencias del caso, a efecto de atrapar a todos los involucrados y esclarecer el crimen de Manzo Rodríguez.