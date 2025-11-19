Apatzingán, Mich.- 19 de noviembre de 2025 – Un motociclista resultó gravemente herido al protagonizar un choque contra una camioneta, en la colonia La Florida del municipio de Apatzingán.

El aparatoso accidente tuvo lugar en la Avenida 22 de Octubre, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, hasta donde se trasladaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas auxiliaron al señor Carlos M. C., de 51 años de edad, y tras estabilizarlo lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado con un fuerte golpe en el rostro y posible fractura de cervicales.

Trascendió que las unidades involucradas en el hecho son una motocicleta de color gris con negro y una camioneta de carga Nissan de color blanco, cuyo conductor supuestamente se dio a la fuga.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron los correspondientes peritajes a fin de determinar responsabilidades.