Morelia, Mich.- Viernes 19 de junio de 2026.- Dos accidentes automovilísticos ocurrieron este viernes en distintos puntos del municipio de Morelia; ambos hechos únicamente dejaron daños materiales, informaron autoridades policiales.

Uno de los percances se registró durante la madrugada sobre la avenida Acueducto, muy cerca de la Fuente de Las Tarascas, en los límites de las colonias Centro y Cuauhtémoc. Se trató de un choque de un vehículo contra un objeto fijo.

Patrulleros municipales atendieron la emergencia, realizaron labores de abanderamiento y efectuaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente.

Posteriormente, al amanecer, un auto volcó sobre el camino Morelia-Recinto Ferial, en las inmediaciones de Ciudad Salud. Al lugar acudieron agentes de vialidad, quienes se encargaron de las acciones pertinentes.

Las autoridades recomiendan a los conductores manejar a velocidades prudentes, especialmente cuando llueve o el pavimento se encuentra mojado. Además, exhortan a permanecer atentos al camino y utilizar las direccionales para advertir cualquier cambio de carril o maniobra.

AGENCIA RED 113